Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В Верховной Раде предложили расширить полномочия СНБО

Абрамова Юлия редактор ленты
Верховна Рада

В Верховной раде Украины предлагают расширить полномочия Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в частности, что касается карантинных ограничений.

Согласно законопроекту №6508, опубликованному на сайте ВРУ, функции Совета национальной безопасности и обороны дополнят согласованием установления Кабмином карантина на территории в пределах более шести регионов (в том числе Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя).

Это значит: если правительство будет вводить карантин сразу в более чем шести регионах, данное решение необходимо согласовать с СНБО.

Читайте
СНБО ввел санкции против компаний, строивших Керченский мост

Законопроект №6508, согласно которому предлагается внести изменения в статью 29 закона О защите населения от инфекционных болезней по урегулированию вопроса введения карантина, зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов во главе с главой Комитета по вопросам здоровья нации Михаилом Радуцким.

Кроме того, инициаторы законопроекта считают, что решение об установлении, продлении или отмене карантина должно немедленно доводиться до населения через средства массовой информации.

В середине декабря Кабмин решил продлить адаптивный карантин в Украине до 31 марта 2022 года. В стране в этот период соблюдаются правила доступа к публичным местам с сертификатами о вакцинации против коронавируса, ношение защитных масок и соблюдение дистанции.

В то же время в правительстве сказали, что на территории Украины больше не планируют вводить тотальный локдаун.

Источник: РБК-Украина

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка