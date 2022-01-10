У Верховній раді України пропонують розширити повноваження Ради національної безпеки та оборони (РНБО), зокрема, щодо карантинних обмежень.

Згідно із законопроєктом №6508, що опублікований на сайті Ради, функції Ради національної безпеки та оборони (РНБО), доповнять погодженням встановлення Кабміном карантину на території, що розташована в межах понад шість регіонів (у тому числі Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя).

Це означає, якщо уряд запроваджуватиме карантин одразу у понад шести регіонах, це рішення необхідно погодити із РНБО.

Законопроєкт №6508, яким пропонується внести зміни до статті 29 закону Про захист населення від інфекційних хвороб щодо врегулювання питання запровадження карантину, зареєструвала у Верховній Раді група народних депутатів на чолі з головою Комітету з питань здоров’я нації Михайлом Радуцьким.

Ініціатори законопроєкту вважають, що рішення про встановлення, продовження чи відміну карантину має негайно доводитися до населення через засоби масової інформації.

В середині грудня Кабмін вирішив продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня 2022 року. В країні на цей період зберігаються правила доступу до публічних місць із сертифікатами про вакцинацію проти коронавірусу, щодо носіння захисних масок та дотримання дистанції.

Водночас в уряді сказали, що на території України більше не планують запроваджувати тотальний локдаун.