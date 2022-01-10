Укрзалізниці необходимо срочно инвестировать в ремонт находящихся в критическом состоянии путей.

Как заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков во избежание масштабных аварий, из 19 тыс. основных железнодорожных путей нужно ремонтировать почти половину.

– Ситуация чрезвычайная, она может привести к катастрофическим последствиям. Из 19 тыс. основных железнодорожных путей почти половина нуждается либо в капитальном ремонте, либо в реконструкции, — сказал Каленков.

По его словам, инвестиции для составления железнодорожной инфраструктуры эксперты оценили в 50 млрд грн.

В последние годы для этого УЗ инвестировала около 1 млрд грн в год, при этом даже эта сумма используется неэффективно.

– Последние годы, например, на реконструкцию железнодорожных путей нужно покупать от 50 до 100 тыс. тонн рельсов, а покупается только одна тысячная часть. Поэтому понятно, что если покупаемого материала меньше 1% от необходимого и это длится из года в год, то это приводит к катастрофическим последствиям, — сказал Каленков.

Эксперт подчеркнул, что сейчас многие аварийные ситуации, возникающие на железной дороге, связаны с плохим состоянием полотна, и, если ситуация кардинально не изменится, уже в этом году следует ожидать увеличения количества аварий.

— Нужно понимать, что если меры в УЗ не будут осуществлены в ближайшие месяцы, то в этом году мы, к сожалению, можем столкнуться не просто с задержкой поездов, а реально с вопросами аварий, аварий, которые могут привести к катастрофическим последствиям, — подытожил Каленков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что обновление железной дороги станет следующим важным направлением программы Большая стройка.