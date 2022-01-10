Укрзалізниці необхідно терміново інвестувати у ремонт колій, що перебувають у критичному стані.

Як заявив президент ОП Укрметалургпром Олександр Каленков, щоб уникнути масштабних аварій, з 19 тис. основних залізничних колій потрібно ремонтувати майже половину.

– Ситуація надзвичайна, вона може призвести до катастрофічних наслідків. З 19 тис. основних залізничних колій майже половина потребує або капітального ремонту або реконструкції, – сказав Каленков.

За його словами, інвестиції для упорядкування залізничної інфраструктури експерти оцінили в 50 млрд грн.

Останніми роками для цього УЗ інвестувала лише близько 1 млрд грн на рік, при цьому навіть ця сума використовується неефективно.

– Останні роки, наприклад, на реконструкцію залізничних колій має купуватися від 50 до 100 тис. тонн рейок, а купується лише одна тисячна частина цього. Тому зрозуміло, що якщо купується матеріалу менше, ніж 1% від необхідного і це триває з року в рік, то це призводить до катастрофічних наслідків, – сказав Каленков.

Експерт наголосив, що наразі багато аварійних ситуацій, що виникають на залізниці, пов’язані з поганим станом полотна, і, якщо ситуація кардинально не зміниться, вже цього року варто очікувати збільшення кількості аварій.

– Потрібно розуміти, що якщо заходи в УЗ не будуть здійснені протягом найближчих місяців, то цього року ми, на жаль, можемо зіткнутися не просто із затримкою потягів, а реально з питаннями аварій, аварій, які можуть призвести до катастрофічних наслідків, – підсумував Каленков.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці стає наступним важливим напрямком програми Велике будівництво.