єПідтримка в Дії: программой воспользовалось 6,8 млн человек

В рамках программы єПідтримка в приложении Дія украинцы потратили уже более 1 млрд грн. При этом граждане подали 6,8 млн заявок на получение тысячи гривен за вакцинацию.

Также украинцы открыли 7,9 млн счетов для получения “тысячи Зеленского”.

Начислено в рамках программы уже более 6 млрд грн.

В приложении Дія добавили, что у Монобанка и Альфа-Банка появилась возможность сделать пластиковую карту программы єПідтримка.

– Так что, если вы оформили карту именно в этих банках – ее можно получить в пластике. Обратите внимание, что для клиентов Альфы физическая карта будет доступна в конце января, – говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы єПідтримка для вакцинированных от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

Ранее сообщалось, что 1 тыс. грн за вакцинацию выплачивают восемь банков-партнеров.

Еще 15 финучреждений должны присоединиться к программе єПідтримка.

Деньги, полученные за вакцинацию, украинцы потратили на книги (35%), кино (29%), железнодорожные билеты (13%), театры (12%), спортивные клубы (7,5%) и другое.

Людям старше 60 лет хотят предоставить возможность тратить деньги за вакцинацию на покупку лекарств.

Источник: Дія

Фото: Минцифры