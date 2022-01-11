єПідтримка в Дії: програмою скористалося 6,8 млн людей

В межах програми єПідтримка у додатку Дія українці витратили вже понад 1 млрд грн. При цьому громадяни подали 6,8 млн заявок на отримання тисячі гривень за вакцинацію.

Також українці відкрили 7,9 млн рахунків для отримання “тисячі Зеленського”.

Нараховано в межах програми уже понад 6 млрд грн.

У додатку Дія додали, що у Монобанку та Альфа-Банку з’явилася можливість зробити пластикову картку програми єПідтримка.

– Тож, якщо ви оформили картку саме у цих банках, її можна отримати у пластиці. Зверніть увагу, що для клієнтів Альфи фізична карта буде доступна наприкінці січня, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів підготувати окрему програму виплати 1 тис. грн у межах програми єПідтримка для вакцинованих від коронавірусу підлітків віком від 12 до 18 років.

Раніше повідомлялося, що 1 тис. грн за вакцинацію виплачують вісім банків-партнерів.

Ще 15 фінустанов мають приєднатися до програми єПідтримка.

Гроші, отримані за вакцинацію, українці витратили на книги (35%), кіно (29%), залізничні квитки (13%), театри (12%), спортивні клуби (7,5%) та інше.

Людям віком понад 60 років хочуть надати можливість витрачати гроші за вакцинацію на купівлю ліків.

Джерело: Дія

Фото: Мінцифри