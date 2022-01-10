Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы єПідтримка для подростков возрасте 12-18 лет, вакцинированных против коронавируса.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что уже более 6,7 млн украинцев подали заявки на получение материальной помощи от государства в рамках программы.

1 тыс. грн за вакцинацию выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к єПідтримка. Украинцы уже получили 6 млрд грн в рамках программы, а использовали около 1 млрд грн.

Больше всего потратили на книги (35%), кино (29%), железнодорожные билеты (13%), театры (12%), спортивные клубы (7,5%) и другое. Правительство намерено предоставить возможность людям старше 60 лет тратить деньги за вакцинацию на лекарства.

Вакцинация в Украине

По состоянию на утро 10 января, 14,8 млн человек вакцинировались в Украине. Среди них около 13,95 млн граждан сделали две прививки.

Более 5,7 тыс. человек получили дополнительную дозу вакцины, а 16,2 тыс. граждан – бустерную. Всего медики осуществили более 28,77 млн прививок.