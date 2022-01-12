Пандемия и подорожание газа: в ОП обещают поддержку пострадавшим отраслям

Государство изучит ситуацию относительно влияния пандемии коронавируса или подорожания газа в 20 раз на экономику и будет искать инструменты для поддержания наиболее пострадавших отраслей.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

– Многие отрасли получили значительную выгоду от бума на сырьевые товары, то есть достаточно маржи, чтобы пережить эти три-четыре месяца пиковых цен на энергоресурсы. Но есть действительно отдельные сектора, где бума цен не было. Там будем принимать точечные меры, – отметил он.

По его словам, бытовые потребители не почувствовали подорожания газа, потому что государство отреагировало очень быстро, искусственно удержав цену.

– Что касается индустрии, будем секторально смотреть, – добавил Шурма, приведя для примера программу по выплате вакцинированным по 1 тыс. грн.

Он сказал, что в этой программе нет гостиниц и ресторанов, потому что там нормальная динамика, а вот в спортивных клубах или театрах действительно сильно уменьшилось посещение, при этом осталась необходимость содержать и отапливать большие площади.

– Поэтому будем общаться с индустриями, изучать, где действительно проседание, а где спекуляции. Где действительно проблема, будем искать инструменты для помощи, – подытожил Шурма.

В рамках программы єПідтримка в приложении Дія украинцы потратили уже более 1 млрд грн.

Также украинцы открыли 7,9 млн счетов для получения “тысячи Зеленского”.