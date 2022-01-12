Пандемія та подорожчання газу: в ОП обіцяють підтримку постраждалим галузям

Держава вивчить ситуацію щодо впливу пандемії коронавірусу або подорожчання газу в 20 разів на економіку та шукатиме інструменти для підтримки найбільш постраждалих галузей.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

– Багато галузей отримали значний зиск від буму на сировинні товари, тобто достатньо маржі, щоб пережити ці три-чотири місяці пікових цін на енергоресурси. Але є справді окремі сектори, де буму цін не було. Там вживатимемо точкових заходів, – зазначив він.

За його словами, побутові споживачі не відчули подорожчання газу, тому що держава відреагувала дуже швидко, штучно утримавши ціну.

– Що стосується індустрії, будемо дивитися секторально, – додав Шурма, навівши для прикладу програму з виплати вакцинованим по 1 тис. грн.

Він сказав, що в цій програмі немає готелів та ресторанів, бо там нормальна динаміка, а от у спортивних клубах чи театрах справді значно зменшилося відвідування, водночас залишилася потреба утримувати та опалювати великі площі.

– Тому спілкуватимемося з індустріями, вивчатимемо, де справді просідання, а де спекуляції. Де справді проблема, шукатимемо інструменти для допомоги, – підсумував Шурма.

В межах програми єПідтримка у додатку Дія українці витратили вже понад 1 млрд грн.

Також українці відкрили 7,9 млн рахунків для отримання “тисячі Зеленського”.