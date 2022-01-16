Незадолго до визита министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Киев посол Украины в Берлине призвал политика Партии зеленых пообещать Украине снабжение оружием для национальной обороны на фоне угрозы российского вторжения.

Украина много лет требует от Германии поставки оружия, чтобы оградить себя от возможного нападения России, но пока никакие переговоры не увенчались успехом.

Сообщается, что незадолго до визита главы МИД Германии в Киев посол Украины в Берлине призвал политика пообещать Украине поставку оружия для национальной обороны. Нежелание или даже отказ Бербок и всего нового федерального правительства от снабжения оружием “очень разочаровывает и огорчает”, заявил посол.

– Украинцы имеют святое право на самооборону, – сказал Мельник.

Дипломат также отметил, что в уголовном законодательстве Германии есть состав преступления за “неоказание помощи”. Он отметил, что тот же основной принцип применяется и в межгосударственных отношениях.

— Поэтому я обращаюсь к правительству Германии, и лично к министру иностранных дел Анналене Бербок с требованием срочно оказать помощь Украине и поставить необходимое оборонное вооружение, — сказал он.

Ранее Андрей Мельник призвал Берлин не занимать блокадную позицию и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным оружием.

В декабре немецкое издание Bild писало, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружения Украине в рамках НАТО.

Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung