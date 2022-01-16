Незадовго до візиту міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Києва посол України в Берліні закликав політика Партії зелених пообіцяти Україні постачання зброї для національної оборони на тлі загрози російського вторгнення.

Україна багато років вимагає від Німеччини постачання зброї, щоб захистити себе від можливого нападу Росії, але поки що жодні переговори не увінчалися успіхом.

Повідомляється, що незадовго до візиту голови МЗС Німеччини до Києва посол України у Берліні закликав політика пообіцяти Україні постачання зброї для національної оборони. Небажання чи навіть відмова Бербок і всього нового федерального уряду від постачання зброї “дуже розчаровує та засмучує”, заявив посол.

– Українці мають святе право на самооборону, – сказав посол Андрій Мельник.

Дипломат також зазначив, що у кримінальному законодавстві Німеччини є склад злочину за “ненадання допомоги”. Він зазначив, що той самий основний принцип застосовується і у міждержавних відносинах.

– Тому я звертаюся до уряду Німеччини, і особисто до міністра закордонних справ Анналени Бербок з вимогою терміново надати допомогу Україні і поставити необхідне оборонне озброєння, – сказав він.

Раніше Андрій Мельник закликав Берлін не займати блокадну позицію та терміново забезпечити Україну необхідною оборонною зброєю.

У грудні німецьке видання Bild писало, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала постачання озброєння Україні у межах НАТО.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung