С начала 2022 года количество сообщений о якобы минировании в Украине разных объектов — от школ и торговых центров до судов и аэропортов — выросло.

Поэтому взрывотехники иногда вынуждены проверять сотни объектов в день и эвакуировать тысячи людей. Обычно после проверки взрывчатку не находят, но сам процесс создает множество неудобств для граждан.

Так, 17 января в Черкассах департамент образования и гуманитарной политики рекомендовал всем школам города перейти на дистанционную форму обучения после сообщения псевдоминера.

В тот же день в Киеве трижды закрывали три станции метро после сообщения о якобы их минировании. А днем ​​ранее появились данные о возможном минировании международных аэропортов Киев (Жуляны) и Борисполь.

Тогда же взрывотехники проверяли информацию о минировании торгово-развлекательных центров в Киеве, среди которых были Gulliver, Ocean Plaza и Универмаг Украина.

18 января сообщение о якобы минировании учебных заведений в Киеве поступило в колл-центр Службы безопасности Украины. Правоохранителям пришлось проверить 40 школ в разных районах столицы. А 20 января полиция Винницы и Днепра получила электронное письмо о якобы минировании всех школ.

Параллельно с серией псевдомиронований в ночь на 14 января была совершена масштабная хакерская атака на правительственные сайты в Украине. Тогда в Министерстве цифровой трансформации сообщили: все доказательства свидетельствуют о том, что за ней стоит Россия.

Таким образом она стремится дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, распространив фейки о сливе персональных данных украинцев.

— Все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия. Москва продолжает вести гибридную войну и активно наращивает силы в информационном и киберпространстве, – отметили в министерстве.

В Минцифры напомнили, что российские хакеры чаще всего работают против Соединенных Штатов Америки и Украины, а их цель – поколебать политическую ситуацию в этих государствах. Поэтому хакерскую атаку на сайты органов госвласти расценили как проявление гибридной войны России против Украины.

Объяснили это тем, что цель Москвы не только запугать украинское общество, но и дестабилизировать ситуацию в нашем государстве через остановку работы государственного сектора. Кроме того, Российская Федерация стремится подорвать доверие украинцев к власти.

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Руководитель Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей в комментарии Фактам ICTV отметил, что массовые сообщения о минировании в Украине – это часть информационно-психологической кампании, которая направлена ​​на запугивание граждан.

– Тогда логично возникает другой вопрос – кому это выгодно? Выгодно тем, кто является врагом Украины – внутренним и внешним. А кто это делает? Недавно мы пережили самую большую за последние годы кибератаку (после 2017 года, когда была атака notPetya на объекты энергетической инфраструктуры Украины). Эта атака была связана с провалом России на переговорах с США по НАТО. Москва таким образом стремится заставить Киев капитулировать через давление украинского общества на свою власть, — объяснил он.

Игорь Соловей также добавил, что бряцание российским оружием на границах с Украиной, кибератаки на украинскую инфраструктуру, а также заявления о минировании — события одного и того же порядка. По его словам, все это является попыткой разъединить и запугать украинцев.

Но он подчеркнул, что Украина противостоит российской агрессии с 2014 года, поэтому такими дешевыми трюками украинских граждан запугать невозможно.

Ответственность за псевдоминирование

То, что в 2021-2022 годах ни одно из сообщений о минировании не подтвердилось, не означает, что злоумышленникам удастся избежать наказания.

Так, статья 259 Уголовного кодекса Украины предусматривает, что за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, которые могут привести к гибели людей или другим тяжким последствиям, псевдоминеру грозит лишение свободы от двух до шести лет.

Если объектами заведомо ложного сообщения о минировании стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, которые обеспечивают деятельность органов государственной власти, или учреждения здравоохранения, или учебные заведения или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, то нарушителю грозит лишение свободы от четырех до восьми лет.