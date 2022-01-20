В Киеве “заминировали” Офис президента

Днем 20 января в Киеве полиция получила анонимное уведомление о минировании Офиса президента Украины.

В комментарии Фактам ICTV полиция Киева сообщила, что взрывотехники начали проверку сразу после проработки сообщения.

На вопрос, пускали ли сотрудников Офиса президента в здание, в полиции затруднились ответить.

Журналисты сообщали, что рядом с ОПУ стояла машина скорой помощи, а работников учреждения не допускали к рабочим местам.

По состоянию на 17:30 пресс-служба Нацполиции Киева заявила, что сообщение о минировании оказалось фейковым. Проверка здания Офиса президента завершена.

Отметим, что 20 января президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Польше.

Волна минирований в Украине

В течение января 2022 существенно увеличилось количество сообщений о минировании в Киеве и других городах Украины.

Сообщения о минировании также затронули и школы в ряде областей Украины. Так, в некоторых регионах образовательным учреждениям рекомендовали перейти на дистанционное обучение.

В Службе безопасности Украины ранее отмечали, что при проверках взрывчатку не находят, но целью подобных сообщений является сеяние напряжения и паники в обществе.

Большинство сообщений о псевдоминировании поступают с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. По мнению экспертов, за минированиями стоит Россия, а не обычные шутники или душевнобольные люди.