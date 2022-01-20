В Киеве “заминировали” Офис президента

Днем 20 января в Киеве полиция получила анонимное уведомление о минировании Офиса президента Украины.
В комментарии Фактам ICTV полиция Киева сообщила, что взрывотехники начали проверку сразу после проработки сообщения.
На вопрос, пускали ли сотрудников Офиса президента в здание, в полиции затруднились ответить.
Журналисты сообщали, что рядом с ОПУ стояла машина скорой помощи, а работников учреждения не допускали к рабочим местам.
По состоянию на 17:30 пресс-служба Нацполиции Киева заявила, что сообщение о минировании оказалось фейковым. Проверка здания Офиса президента завершена.
Отметим, что 20 января президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Польше.
Волна минирований в Украине
В течение января 2022 существенно увеличилось количество сообщений о минировании в Киеве и других городах Украины.
Сообщения о минировании также затронули и школы в ряде областей Украины. Так, в некоторых регионах образовательным учреждениям рекомендовали перейти на дистанционное обучение.
В Службе безопасности Украины ранее отмечали, что при проверках взрывчатку не находят, но целью подобных сообщений является сеяние напряжения и паники в обществе.
Большинство сообщений о псевдоминировании поступают с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. По мнению экспертов, за минированиями стоит Россия, а не обычные шутники или душевнобольные люди.