Провозглашение Акта объединения 22 января 1919 года свидетельствовало о дальновидности тогдашних политиков, которые действовали со стороны и Украинской Народной Республики, и Западноукраинской Народной Республики.

Такое мнение в комментарии Фактам ICTV озвучил политический эксперт Александр Мусиенко.

– Представители УНР и ЗУНР осознавали, что залогом выживания Украины в те времена и в тех условиях было именно объединение. И это чрезвычайно позитивный и важный момент. Произошло то, что и должно было произойти, – замечает Александр Мусиенко.

Тогдашние деятели осознавали, говорит он, что из-за разделения между Западом и Востоком страна потеряет суверенитет.

– По моему убеждению, это был чрезвычайно мужественный и важный шаг, который свидетельствовал о том, что, несмотря на иногда разные видения и подходы, существовало понимание, что единство – это залог существования государственности, – отмечает эксперт.

Анализ ошибок прошлого

Тот факт, что объединенное украинское государство формально просуществовало лишь 175 дней, убежден Александр Мусиенко, должен стать для украинцев уроком, из которого необходимо сделать правильные выводы.

– Надо анализировать этот опыт, и понимать, что случилось тогда. Недостаток единства, в частности, помешал сохранить государственность, и привел к тому, что она была потеряна и фактически отдана российским большевикам. Наши предки действительно искренне стремились иметь самостоятельное государство, но раздор и отсутствие единства стали этому помехой, – отмечает политический эксперт.

Именно поэтому, говорит Александр Мусиенко, сейчас стоит помнить ошибки прошлого, потому что именно соборность и единство – это залог силы и будущего процветания Украины как успешного государства.

Попытка изменить формат праздника

Попытка беглого президента Виктора Януковича изменить формат праздника в 2011 году тоже должна наталкивать украинцев на понимание важности исторических процессов.

– К сожалению, мне кажется, Янукович сделал очень много шагов для обесценивания многих моментов в истории нашей государственности, а также неправильных шагов в гуманитарной, оборонной политике и политике безопасности, которые были выгодны России. Поэтому было бы очень правильно, если бы подходы к празднованию были ориентированы на изучение и осознание исторического опыта, усвоение уроков прошлого. В частности, и во времена правления Януковича, – подчеркивает Мусиенко.

Соборность для современной Украины

– Я считаю, то, что Восток и Запад вместе – это все-таки факт, который существует. Просто нужно работать над тем, чтобы у Украины была единая объединительная идея в экономической и гуманитарной политике. Шаги для этого уже сделаны. А политикам сейчас важно не играть на фрагментации, не пользоваться советами некоторых своих политтехнологов, которые предлагают работать по принципу “разделяй и властвуй”, и не сталкивать лбами людей иногда по надуманным причинам, – убежден эксперт.

Он в очередной раз подчеркивает: государственность украинцам досталась непросто. Даже сейчас за нее фактически приходится воевать. Поэтому ее непременно необходимо беречь.

Что известно о Дне соборности

Торжественное провозглашение Акта объединения состоялось на Софийском майдане 22 января 1919 года.

Такую дату выбрали неслучайно – именно в этот день в 1918 году провозгласили IV универсал Украинской центральной рады о независимости Украины.

Формально объединенная украинская держава просуществовала до середины июля 1919 года, а юридически Акт объединения отменили 20 декабря 1919 года на заседании правительства ЗУНР в Вене.

Впервые День соборности официально отпраздновали в 1939 году в Карпатской Украине.

А 21 января 1990 года патриотически настроенные граждане организовали “живую цепь” между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, что стало символом духовного единства людей.

В Украине День соборности начали отмечать в 1999 году — во времена президентства Леонида Кучмы.

В 2011 году президент Виктор Янукович официально отменил День соборности и установил вместо этого День соборности и свободы Украины.

Праздник возобновил в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко.