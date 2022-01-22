Проголошення Акту злуки 22 січня 1919 року свідчило про далекоглядність тогочасних політиків, які діяли і з боку Української Народної Республіки, і з боку Західноукраїнської Народної Республіки.

Таку думку в коментарі Фактам ICTV висловив політичний експерт Олександр Мусієнко.

– Представники УНР та ЗУНР усвідомлювали, що запорукою виживання України за тих часів і тих умов було саме об’єднання. І це надзвичайно позитивний та важливий момент. Відбулося те, що й мало відбутися, – зауважує Олександр Мусієнко.

Тогочасні діячі усвідомлювали, каже Мусієнко, що через поділ між Заходом та Сходом країна втратить суверенність.

– На моє переконання, це був надзвичайно мужній та важливий крок, який свідчив про те, що, попри подекуди різні бачення та підходи, існувало розуміння, що єдність – це запорука існування державності, – наголошує експерт.

Аналіз помилок минулого

Той факт, що об’єднана українська держава формально проіснувала лише 175 днів, переконаний Олександр Мусієнко, має стати для українців уроком, із якого необхідно зробити правильні висновки.

– Треба аналізувати цей досвід та розуміти, що трапилось тоді. Брак єдності, зокрема, завадив зберегти державність, та призвів до того, що її було втрачено та фактично віддано російським більшовикам. Наші предки дійсно щиро прагнули мати самостійну державу, але розбрат та відсутність єдності стали цьому на заваді, – зазначає політексперт.

Саме тому, каже Олександр Мусієнко, нині варто пам’ятати помилки минулого, бо саме соборність і єдність – це запорука сили та майбутнього процвітання України як успішної держави.

Намагання змінити формат свята

Спроба президента-втікача Віктора Януковича змінити формат свята в 2011 році теж має наштовхувати українців на розуміння важливості історичних процесів.

– На жаль, мені здається, Янукович зробив дуже багато кроків для знецінення багатьох моментів в історії нашої державності, а також неправильних кроків у гуманітарній, оборонній, безпековій політиці, які були вигідні Росії. Тому було б дуже правильно, якби підходи до відзначення свята були орієнтовані на вивчення та усвідомлення історичного досвіду, засвоєння уроків минулого. Зокрема, і за часів правління Януковича, – наголошує Олександр Мусієнко.

Соборність для сучасної України

– Я вважаю, те, що Схід і Захід разом – це все-таки факт, який існує. Просто потрібно працювати над тим, аби в України була єдина об’єднавча ідея в економічній та гуманітарній політиці. Кроки для цього вже зроблені. А політикам нині важливо не грати на фрагментації, не послуговуватися порадами деяких своїх політтехнологів, які радять працювати за принципом “розділяй і володарюй”, і не стикати лобами людей іноді за надуманих причин, – переконаний експерт.

Він вкотре наголошує: державність українцям дісталась непросто. Навіть зараз за неї фактично доводиться воювати. Тому її неодмінно необхідно берегти.

Що відомо про День соборності

Урочисте проголошення Акту злуки відбулося на Софійському майдані 22 січня 1919 року.

Таку дату обрали невипадково – саме цього дня у 1918 році проголосили ІV універсал Української центральної ради про самостійність України.

Формально об’єднана українська держава проіснувала до середини липня 1919 року, а юридично Акт злуки скасували 20 грудня 1919 року на засіданні уряду ЗУНР у Відні.

Уперше День соборності офіційно відсвяткували 1939 року в Карпатській Україні.

А 21 січня 1990 року патріотично налаштовані громадяни організували “живий ланцюг” між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, що став символом духовної єдності людей.

В Україні День соборності почали відзначати в 1999 році – за часів президентства Леоніда Кучми.

У 2011 році президент Віктор Янукович офіційно скасував День соборності та встановив натомість День соборності та свободи України.

Свято відновив у 2014 році п’ятий президент України Петро Порошенко.