Украинцы провозгласят новый Акт объединения в Донецке и Крыму – Зеленский

В День Соборности Украины президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинцы провозгласят новый Акт объединения во временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также – Крымского полуострова.

Об этом он сказал во время торжественных мероприятий в Запорожской области.

– Дорогие украинцы – крымчане и наши граждане, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Более 100 лет назад был провозглашен Акт объединения. Объединились столетиями оторванные одна от другой части единой Украины. Сегодня Донбасс и Крым, к сожалению, оторваны от Украины. И, к сожалению, достаточно долго – уже восьмой год подряд. Но для нас это время словно столетие, – сказал Владимир Зеленский.

В то же время он выразил уверенность в том, что это закончится, и не через века, а как можно быстрее.

– В Донецке и в Крыму мы с вами обязательно провозгласим новый Акт объединения, который будем отмечать ежегодно, – заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что в будущем у украинцев обязательно появятся новые традиции, и напомнил, как в 1990 году более миллиона наших граждан взялись за руки в знак объединения и соборности, чем создали непрерывную живую цепь единства.