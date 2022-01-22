Наш успех и сила в единстве: Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Соборности Украины.

Глава государства заявил, что 22 января для украинцев – это годовщина воплощения стремлений о единстве Украины, торжествах оптимизма и веры в лучшее будущее.

Также Владимир Зеленский озвучил вопрос, почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919, и что нужно делать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался.

— Ответ очевиден – единство Украинского народа. Это основа наших успехов, залог сильного независимого государства и восстановление его территориальной целостности. Это принципиальная ценность для нас, – заметил политик.

Сохранение независимости и соборности Украины Владимир Зеленский назвал обязанностью перед будущими поколениями украинцев.

День Соборности Украины

Ежегодно 22 января День Соборности отмечают во всех городах Украины. В 2022 году мы отмечаем уже 103-летие со дня подписания Акта Злуки.

Более века назад состоялось торжественное провозглашение Акта Злуки, который подписали представители УНР (Украинской Народной Республики) и ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики).