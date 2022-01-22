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Українці проголосять новий Акт злуки у Донецьку та Криму – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Українці проголосять новий Акт злуки у Донецьку та Криму – Зеленський

У День Соборності України президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що українці проголосять новий Акт злуки у тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також Кримського півострова.

Про це він сказав під час урочистих заходів у Запорізькій області.

– Дорогі українці – кримчани та наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Понад 100 років тому було проголошено Акт злуки. Об’єдналися століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Сьогодні Донбас та Крим, на жаль, відірвані від України. І, на жаль, досить довго – вже восьмий рік поспіль. Але для нас цей час немов сторіччя, – сказав Володимир Зеленський.

У той же час він висловив упевненість у тому, що це закінчиться, і не через століття, а якнайшвидше.

– У Донецьку та в Криму ми з вами обов’язково проголосимо новий Акт злуки, який відзначатимемо щороку, – заявив президент.

Зеленський наголосив, що в майбутньому в українців обов’язково з’являться нові традиції, і нагадав, як у 1990 році понад мільйон наших громадян взялися за руки на знак об’єднання та соборності, чим створили безперервний живий ланцюг єдності.

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Джерело: Офіс президента

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