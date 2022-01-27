По состоянию на четверг, 27 января, в Украине подключили к сети энергоблоки Запорожской и Хмельницкой АЭС после аварийной остановки.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия НАЭК Энергоатом.

Так, во вторник, 25 января, появилась информация, что Хмельницкая АЭС отключила от энергосети первый энергоблок из-за срабатывания защиты. Сначала сработала защита блочного трансформатора, а затем и реакторной установки.

Как заверили в Энергоатоме, радиационных изменений или негативных последствий для окружающей среды, безопасности АЭС и персонала не было. Причины инцидента выяснит специально созданная комиссия.

На сегодняшний день первый энергоблок Хмельницкой АЭС уже подключили к энергосети.

Что касается Запорожской АЭС, там 25 января произошло отключение от сети четвертого энергоблока для ремонта турбогенератора (устранения газовой неплотности системы охлаждения). Вечером 26 января этот энергоблок снова заработал в энергосети.

Следует отметить, что на фоне отключения двух энергоблоков 25 января Украина направила запрос на аварийную помощь из энергосистемы Беларуси. По информации Укрэнерго, общий объем этой помощи составил 650 МВт-час.

В Укрэнерго объяснили, что запрос аварийной помощи потребовался для экономии доступных резервов и устойчивого покрытия пиков потребления электроэнергии в Украине.

На днях в Министерстве энергетики сообщили, что до конца недели хотят запустить все 15 блоков АЭС. Сейчас работают 14 энергоблоков из 15 имеющихся.

Источник: Энергоатом, Укрэнерго, Министерство энергетики Украины