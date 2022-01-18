Угля достаточно: в Минэнерго пообещали стабильные поставки электроэнергии

Энергетическая система Украины работает стабильно, потому у граждан нет повода беспокоится о перепадах напряжения, поскольку в стране сформирован достаточный резерв, чтобы покрыть пики потребления.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Герман Галущенко.

По его словам, на сегодняшний день на складах на 26% больше угля, чем было в этот же период прошлого года. При этом, чтобы не зависеть от российских поставок, Украина завозит импортный уголь.

Галущенко добавил, что поставки идут по четкому графику, а первый аукцион по продаже газа предприятиям, производящим социальные продукты, накануне прошел нормально.

Министр отметил, что было закуплено 100% голубого топлива и правительство планирует проводить подобные продажи дважды в месяц.

— Все будет происходить нормально, и будет обеспечена соответствующая возможность получать газ по, если взять предыдущий аукцион, то соответствующая цена была 11 тысяч 599 гривен, — заявил чиновник.

Он также отметил, что потребление электроэнергии продолжает увеличивается. На сегодняшний день в моменты пиковой активности оно доходило до 23 тысяч МВт.

Галущенко также добавил, что уже второй месяц подряд происходит накопление угля на складах.

— Мы рассчитали возможные дополнительные нагрузки на энергосистему, которые мы спокойно сможем покрыть, имея соответствующий резерв генерирующих мощностей, — резюмировал он.

Министр также напомнил, что Украина диверсифицировала источники поставок энергоносителей, а импорт происходит в основном морским путем.

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