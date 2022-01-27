Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Енергоблоки двох українських АЕС підключили до мережі після аварійної зупинки

Юлія Соколова редакторка стрічки
електроенергія

Станом на четвер, 27 січня, в Україні підключили до мережі енергоблоки Запорізької та Хмельницької АЕС після аварійної зупинки.

Про це поінформували в пресслужбі держпідприємства НАЕК Енергоатом.

Так, у вівторок, 25 січня, з’явилася інформація, що Хмельницька АЕС відключила від енергомережі перший енергоблок через спрацювання захисту. Спочатку спрацював захист блочного трансформатора, а потім і реакторної установки.

Як запевнили в Енергоатомі, радіаційних змін чи негативних наслідків для довкілля, безпеки АЕС та її персоналу не було. Причини інциденту з’ясує спеціально створена комісія.

Станом на зараз перший енергоблок Хмельницької АЕС вже підключили до енергомережі.

Що стосується Запорізької АЕС, там 25 січня відбулося відключення від мережі четвертого енергоблоку для ремонту турбогенератора (усунення газової нещільності системи охолодження). Увечері 26 січня цей енергоблок знову запрацював в енергомережі.

Варто зазначити, що на фоні відключення двох енергоблоків 25 січня Україна надіслала запит на аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. За інформацією Укренерго, загальний обсяг цієї допомоги склавм 650 МВт-год.

В Укренерго пояснили, що запит аварійної допомоги був потрібен для економії доступних резервів та сталого покриття піків споживання електроенергії в Україні.

Днями в Міністерстві енергетики України повідомили, що до кінця тижня хочуть запустити всі 15 блоків АЕС. Наразі працюють 14 енергоблоків із 15-ти наявних.

Читайте
Вугілля досить: у Міненерго пообіцяли стабільне постачання електроенергії

Джерело: Енергоатом, Укренерго, Міністерство енергетики України

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка