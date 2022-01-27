Станом на четвер, 27 січня, в Україні підключили до мережі енергоблоки Запорізької та Хмельницької АЕС після аварійної зупинки.

Про це поінформували в пресслужбі держпідприємства НАЕК Енергоатом.

Так, у вівторок, 25 січня, з’явилася інформація, що Хмельницька АЕС відключила від енергомережі перший енергоблок через спрацювання захисту. Спочатку спрацював захист блочного трансформатора, а потім і реакторної установки.

Як запевнили в Енергоатомі, радіаційних змін чи негативних наслідків для довкілля, безпеки АЕС та її персоналу не було. Причини інциденту з’ясує спеціально створена комісія.

Станом на зараз перший енергоблок Хмельницької АЕС вже підключили до енергомережі.

Що стосується Запорізької АЕС, там 25 січня відбулося відключення від мережі четвертого енергоблоку для ремонту турбогенератора (усунення газової нещільності системи охолодження). Увечері 26 січня цей енергоблок знову запрацював в енергомережі.

Варто зазначити, що на фоні відключення двох енергоблоків 25 січня Україна надіслала запит на аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. За інформацією Укренерго, загальний обсяг цієї допомоги склавм 650 МВт-год.

В Укренерго пояснили, що запит аварійної допомоги був потрібен для економії доступних резервів та сталого покриття піків споживання електроенергії в Україні.

Днями в Міністерстві енергетики України повідомили, що до кінця тижня хочуть запустити всі 15 блоків АЕС. Наразі працюють 14 енергоблоків із 15-ти наявних.

Джерело: Енергоатом, Укренерго, Міністерство енергетики України