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Факты / Мир

Эскалация на границе Украины с РФ не больше, чем была ранее – Зеленский

Анастасия Гевко редактор ленты
Эскалация на границе Украины с РФ не больше, чем была ранее – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что уровень эскалации на границе Украины с Россией не является более высоким, чем он был в начале 2021 года. Об этом глава государства сказал на встрече с иностранными СМИ 28 января.

– Да, увеличилось количество военных, но я про это говорил еще в начале 2021 года, когда говорили о военных учениях Российской Федерации. Тогда было большое увеличение, тогда нас поддерживали США и европейские партнеры. Они призывали Россию отвести войска. Сейчас ситуацию я не считаю более напряженной, чем она была в пик российских учений, – утверждает он.

Напомним, вечером 27 января президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом.

О чем говорили Байден и Зеленский – читайте в нашем материале.

Фото: Офис президента

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