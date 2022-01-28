Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Ескалація на кордоні України з РФ не більша, ніж була раніше – Зеленський

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ескалація на кордоні України з РФ не більша, ніж була раніше – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рівень ескалації на кордоні України з Росією не є більшим, ніж він був на початку 2021 року. Про це глава держави сказав під час зустрічі з іноземними ЗМІ 28 січня.

– Так, збільшилася кількість військових, але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли говорили про військові навчання Російської Федерації. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримували США та європейські партнери. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз ситуацію я не вважаю більш напруженою, ніж вона була на піку російських навчань, – стверджує він.

Нагадаємо, увечері 27 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.

Про що говорили Байден та Зеленський – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка