Ескалація на кордоні України з РФ не більша, ніж була раніше – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що рівень ескалації на кордоні України з Росією не є більшим, ніж він був на початку 2021 року. Про це глава держави сказав під час зустрічі з іноземними ЗМІ 28 січня.

– Так, збільшилася кількість військових, але я про це говорив ще на початку 2021 року, коли говорили про військові навчання Російської Федерації. Тоді було велике збільшення, тоді нас підтримували США та європейські партнери. Вони закликали Росію відвести війська. Зараз ситуацію я не вважаю більш напруженою, ніж вона була на піку російських навчань, – стверджує він.

Нагадаємо, увечері 27 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори із президентом США Джо Байденом.

Про що говорили Байден та Зеленський – читайте у нашому матеріалі.