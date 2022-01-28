Вечером 27 января состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Среди главных тем – деэскалация ситуации на границах Украины, военная помощь Америки и возможности для финансовой поддержки Украины, сообщил Зеленский в Twitter.

— Был долгий телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали совместные действия на будущее, – отметил он.

Владимир Зеленский рассказал, что телефонный разговор с президентом Америки длился долго. Стороны обсудили военную помощь и возможности для финансовой поддержки Украины.

— Поблагодарил за продолжающуюся военную помощь. Обсудили также возможности финансовой поддержки Украины, — подытожил глава государства.

Переговоры Зеленского и Байдена

Это был уже второй разговор президентов Украины и США в 2022 году и третий за два месяца. Предыдущие переговоры Зеленского и Байдена состоялись в ночь со 2 на 3 января.

Тогда лидеры стран говорили о сохранении мира в Европе и недопущении дальнейшей эскалации ситуации возле границ Украины.