Северный поток-2: Зеленский напомнил об обещаниях по энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украине обещали гарантии по энергетической безопасности в связи с запуском Северного потока-2.
– Мы слышим мощный голос со стороны Германии, который говорит о том, что если завтра будет эскалация со стороны Российской Федерации, о Северном потоке-2 мы можем не говорить. Как это понимать? Еще вчера, когда такой риторики об эскалации РФ еще не было, все говорили: если будет запущен Северный поток-2, Украина получит энергетические гарантии по безопасности, – сказал президент на встрече с иностранными СМИ 28 января.
Он уточнил, что шли обсуждения с Германией, ЕС и США о том, какие именно гарантии это могут быть. И что эти гарантии западные партнеры должны были обсуждать с Россией.
– Это по меньшей мере на 10-15 лет продление использования ГТС Украины плюс обязательный реверс и гарантии со стороны европейских партнеров. Уже никто не говорит об энергетической безопасности нашего государства. Уже говорят, что если будет эскалация, то о каком Северном потоке может идти речь. Это такая же часть гибридной войны, – считает президент.