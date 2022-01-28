Северный поток-2: Зеленский напомнил об обещаниях по энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Украине обещали гарантии по энергетической безопасности в связи с запуском Северного потока-2.

– Мы слышим мощный голос со стороны Германии, который говорит о том, что если завтра будет эскалация со стороны Российской Федерации, о Северном потоке-2 мы можем не говорить. Как это понимать? Еще вчера, когда такой риторики об эскалации РФ еще не было, все говорили: если будет запущен Северный поток-2, Украина получит энергетические гарантии по безопасности, – сказал президент на встрече с иностранными СМИ 28 января.

Он уточнил, что шли обсуждения с Германией, ЕС и США о том, какие именно гарантии это могут быть. И что эти гарантии западные партнеры должны были обсуждать с Россией.