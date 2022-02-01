Более 60% украинцев поддерживают создание нового трехстороннего военно-политического союза между Украиной, Польшей и Великобританией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце января социологической группой Рейтинг.

Так, 61% респондентов сообщили, что поддерживают такую идею.

В то же время против инициативы по созданию нового альянса высказались 21% опрошенных. Еще 12% заявили, что им безразлично, а 6% затруднились ответить на вопрос.

Наивысшая поддержка создания нового союза наблюдается среди жителей западных, центральных областей, а также Киева (76%, 65% и 65% соответственно).

Хуже к новой инициативе относятся жители южных регионов (поддерживают 51% опрошенных). Самый же низкий уровень поддержки оказался в восточных регионах Украины (поддерживают 40% опрошенных).

Что касается возрастных групп, то наивысшую поддержку продемонстрировали украинцы в возрасте от 51 года (64%). Далее следуют граждане в возрастной категории 18 – 35 лет (61%).

Социологи также оценили результаты опроса в разрезе электоральных симпатий. Так, самой высокой поддержкой идея создания нового трехстороннего союза пользуется среди избирателей политсил Европейская Солидарность (91% поддержки), ВО Свобода (81%), Сила и честь (80%).

Среди избирателей партии Слуга народа уровень поддержки составляет 67%, а ВО Батькивщина – 66%.

Самый низкий уровень поддержки продемонстрировали избиратели партий Оппозиционная платформа – За жизнь (19%), партии Мураева (12%).

Социологи провели опрос в течение 21-23 января 2022 года среди граждан в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью. В общей сложности были опрошены 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности не превышает 2,0.

Как объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, новый альянс Украина-Польша-Великобритания станет объединением стран, которые разделяют общие принципы, стремятся укреплять безопасность и развивать торговлю, а также готовы к конкретным действиям.

Официальное объявление о создании нового формата планировалось сделать 2 февраля. Но из-за Соvid-19 у главы МИД Великобритании Элизабет Трасс официальное объявление о создании союза перенесли на более поздний строк.

Фото: Facebook Дмитрия Кулебы