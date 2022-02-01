Понад 60% українців підтримують створення нового тристороннього військово-політичного союзу між Україною, Польщею та Великою Британією.

Про це свідчать результати опитування, проведеного наприкінці січня соціологічною групою Рейтинг.

Так, 61% респондентів повідомили, що підтримують таку ідею.

Водночас проти ініціативи зі створення нового альянсу висловилися 21% опитаних. Ще 12% заявили, що їм байдуже, а 6% не змогли відповісти на запитання.

Найбільша підтримка створення нового союзу спостерігається серед жителів західних, центральних областей, а також Києва (76%, 65% та 65% відповідно).

Гірше до нової ініціативи ставляться жителі південних регіонів (підтримують 51% опитаних). А найнижчий рівень підтримки виявився в східних регіонах України (підтримують 40% опитаних).

Що стосується вікових груп, то найвищу підтримку продемонстрували українці у віці від 51 року (64%). Далі йдуть громадяни у віковій категорії 18 – 35 років (61%).

Соціологи також оцінили результати опитування в розрізі електоральних симпатій. Так, найвищою підтримкою ідея створення нового тристороннього союзу користується серед виборців політсил Європейська Солідарність (91% підтримки), ВО Свобода (81%), Сила і честь (80%).

Серед виборців партії Слуга народу рівень підтримки становить 67%, а ВО Батьківщина – 66%.

Найнижчий рівень підтримки продемонстрували виборці партій Опозиційна платформа – За життя (19%), партії Мураєва (12%).

Соціологи провели опитування протягом 21-23 січня 2022 року серед громадян віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Метод опитування – телефонні інтерв’ю. Загалом були опитані 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,0.

Фото: Facebook Дмитра Кулеби