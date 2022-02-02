Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины.

Как говорится в соответствующем указе, контроль за исполнением этого решения возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 30 декабря 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил план реализации Стратегии кибербезопасности. Им предусмотрено выполнение мер, усиливающих кибернетическую безопасность государства.

Саму Стратегию 14 мая прошлого года также презентовал СНБО. Ее президент Украины утвердил 26 августа того же года.

О Стратегии кибербезопасности

Указанная стратегия определяет приоритеты национальных интересов в сфере кибербезопасности, имеющиеся и потенциально возможные киберугрозы, цели и задачи обеспечения кибербезопасности Украины с целью создания условий для безопасного функционирования киберпространства, его использования в интересах личности, общества и государства.

– Киберпространство вместе с другими физическими пространствами признано одним из возможных театров военных действий, – говорится в документе Стратегии.

Отмечается, что сейчас в мире набирает силу тенденция по созданию кибервойск, к задачам которых относится не только обеспечение защиты критической информационной инфраструктуры от кибератак, но и проведение превентивных наступательных операций в киберпространстве.

Согласно документу, Россия остается одним из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности.

В Стратегии также определены основные вызовы и угрозы Украине в сфере кибербезопасности. Среди них, в частности, влияние пандемии COVID-19 на экономическую деятельность и социальное поведение людей, перешедших на дистанционные формы деятельности, а также милитаризация киберпространства и развитие кибероружия, что позволяет скрыто проводить кибератаки для поддержки боевых действий и разведывательно-подрывной деятельности. В документе также рассмотрено взаимодействие граждан с государством через цифровые услуги.