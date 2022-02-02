Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року про план реалізації Стратегії кібербезпеки України.

Як йдеться у відповідному указі, контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 30 грудня 2021 року Рада національної безпеки і оборони України затвердила план реалізації Стратегії кібербезпеки. Ним передбачено виконання заходів, що посилюють кібернетичну безпеку держави.

Саму стратегію 14 травня минулого року також презентувала РНБО. Її президент України затвердив 26 серпня того ж року.

Про Стратегію кібербезпеки

Зазначена стратегія визначає пріоритети національних інтересів у сфері кібербезпеки, наявні та потенційно можливі кіберзагрози, цілі та завдання забезпечення кібербезпеки України з метою створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави.

– Кіберпростір разом з іншими фізичними просторами визнано одним з можливих театрів воєнних дій, – йдеться у документі Стратегії.

Зазначається, що наразі у світі набирає сили тенденція зі створення кібервійськ, до завдань яких належить не лише забезпечення захисту критичної інформаційної інфраструктури від кібератак, а й проведення превентивних наступальних операцій у кіберпросторі.

Згідно з документом, Росіє залишається одним з основних джерел загроз національній та міжнародній кібербезпеці.

У Стратегії також визначені основні виклики та загрози для України у сфері кібербезпеки. Серед них, зокрема, вплив пандемії COVID-19 на економічну діяльність та соціальну поведінку людей, що перейшли на дистанційні форми діяльності, а також мілітаризація кіберпростору та розвиток кіберзброї, що дає можливість приховано проводити кібератаки для підтримки бойових дій і розвідувально-підривної діяльності. В документі також розглянуто взаємодію громадян з державою через цифрові послуги.