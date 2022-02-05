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Факты / Мир

Президент Турции Эрдоган заразился омикроном

Анастасия Гевко редактор ленты
Президент Турции Эрдоган заразился омикроном

Президент Турции Реджеп Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган заразились омикроном. Об этом он сообщил у себя на странице в Twitter.

Эрдоган уточнил, что болезнь протекает в легкой форме.

– Сегодня результат нашего с женой теста на COVID-19, который мы сделали после возникновения легких симптомов, оказался положительным, – говорится в сообщении.

Президент Турции сообщил, что вместе с супругой продолжит работать дома.

На эту информацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который контактировал с турецким коллегой во время его недавней поездки в Киев для подписания ряда документов и договоренностей, в частности, по установлению зоны свободной торговли между нашими странами.

Зеленский выразил сожаление по поводу болезни Эрдогана и его жены.

– Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления! – написал президент.


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Фото: Офис президента

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