Президент Турции Реджеп Эрдоган и его жена Эмине Эрдоган заразились омикроном. Об этом он сообщил у себя на странице в Twitter.

Эрдоган уточнил, что болезнь протекает в легкой форме.

– Сегодня результат нашего с женой теста на COVID-19, который мы сделали после возникновения легких симптомов, оказался положительным, – говорится в сообщении.

Президент Турции сообщил, что вместе с супругой продолжит работать дома.

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

На эту информацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который контактировал с турецким коллегой во время его недавней поездки в Киев для подписания ряда документов и договоренностей, в частности, по установлению зоны свободной торговли между нашими странами.

Зеленский выразил сожаление по поводу болезни Эрдогана и его жены.

– Искренне желаем нашим друзьям, господину Эрдогану и госпоже Эмине, быстрого и легкого выздоровления! – написал президент.

Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на #COVID19 у Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана @RTErdogan і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022



