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Президент Туреччини Ердоган заразився омікроном

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Президент Туреччини Ердоган заразився омікроном

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган заразилися омікроном. Про це він повідомив у себе на сторінці у Twitter.

Ердоган уточнив, що хвороба протікає у легкій формі.

– Сьогодні результат нашого із дружиною тесту на COVID-19, який ми зробили після виникнення легких симптомів, виявився позитивним, – йдеться у повідомленні.

Президент Туреччини повідомив, що разом із дружиною продовжить працювати вдома.

На цю інформацію відреагував президент України Володимир Зеленський, який контактував із турецьким колегою під час його нещодавньої поїздки до Києва для підписання низки документів та домовленостей, зокрема щодо встановлення зони вільної торгівлі між нашими країнами.

Зеленський висловив жаль з приводу хвороби Ердогана та його дружини.

– Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого та легкого одужання! – написав президент.


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Фото: Офіс президента

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