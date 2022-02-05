Президент Туреччини Реджеп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган заразилися омікроном. Про це він повідомив у себе на сторінці у Twitter.

Ердоган уточнив, що хвороба протікає у легкій формі.

– Сьогодні результат нашого із дружиною тесту на COVID-19, який ми зробили після виникнення легких симптомів, виявився позитивним, – йдеться у повідомленні.

Президент Туреччини повідомив, що разом із дружиною продовжить працювати вдома.

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

На цю інформацію відреагував президент України Володимир Зеленський, який контактував із турецьким колегою під час його нещодавньої поїздки до Києва для підписання низки документів та домовленостей, зокрема щодо встановлення зони вільної торгівлі між нашими країнами.

Зеленський висловив жаль з приводу хвороби Ердогана та його дружини.

– Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого та легкого одужання! – написав президент.

Ми з Оленою з жалем дізналися про позитивний тест на #COVID19 у Президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана @RTErdogan і його дружини Еміне Ердоган. Щиро бажаємо нашим друзям, пану Ердогану та пані Еміне, швидкого й легкого одужання! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 5, 2022



