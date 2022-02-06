В начале новой зимней недели в Украину нагрянет мокрый снег с дождем. Осадки ожидаются в северных, центральных и западных областях.

Температура воздуха днем ​​будет держаться на уровне от +2 до +5 градусов по Цельсию, а ночью опустится до -5°C, согласно прогнозу Укргидрометцентра.

В понедельник, 7 февраля, в западных областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, а в Карпатах — порывы ветра до 25 м/с и метели.

Кроме того, в Карпатских горах и на Закарпатье выпадет значительное количество мокрого снега (I уровень опасности, желтый), предупредили синоптики.

Осадки обойдут стороной только восточные и южные области Украины. В этих регионах сохранится солнечная погода с незначительным ветром до 7-12 м/с.

Днем температура воздуха в Украине на юге – от +7 до +9, на востоке – от +2 до +4, в центре – от +2 до +4, на севере – от +2 до +3, на западе – от + 4°C до +6°C.

В этот день в Киеве прогнозируют ветер до 7-12 м/с и мокрый снег с дождем, а к вечеру осадки прекратятся и усилится ветер.

Температура воздуха днем ​​будет держаться преимущественно от +2 до +4°C, а ночью опустится до -2°C. В городе ожидается небольшой ветер, поэтому синоптики посоветовали тепло одеваться.