Американская оборонная компания Lockheed Martin объявила о разработке нового перехватчика PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) для системы противовоздушной обороны Patriot, который будет стоить менее половины стоимости нынешних ракет PAC-3 MSE.

Об этом компания сообщила во время международного авиасалона в британском Фарнборо, пишет Reuters.

Что известно о новом перехватчике PAC-3 ACE

По данным Lockheed Martin, одна ракета PAC-3 MSE в настоящее время стоит около $4 млн, тогда как новый перехватчик PAC-3 ACE должен стать значительно более дешёвой альтернативой без потери боевой эффективности.

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Компания ожидает, что начальное производство ракет может стартовать в течение 36 месяцев. Разрабатывать и выпускать новую ракету планируют в сотрудничестве с американскими и европейскими оборонными предприятиями.

Президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тим Кейхилл заявил, что американские военные и их союзники нуждаются в боевом решении, которое будет сочетать эффективность с более низкой стоимостью.

По словам представителя компании, новый перехватчик призван помочь военным более эффективно противодействовать массированным атакам дронов и ракет, а также удешевить эксплуатацию систем ПВО.

Спрос на ракеты Patriot резко вырос после начала полномасштабной войны России против Украины. Украина использует эти комплексы для перехвата российских баллистических ракет, а президент Владимир Зеленский неоднократно призывал партнеров увеличить поставки как самих систем, так и ракет к ним.

Дополнительный спрос на современные средства противовоздушной обороны сформировали также конфликты на Ближнем Востоке, в частности ракетные удары между Ираном, Израилем и США. Это привело к сокращению запасов перехватчиков и выявило ограниченные производственные возможности западной оборонной промышленности.

В Lockheed Martin также признают, что рынок вооружений быстро меняется. Традиционные оборонные концерны всё активнее конкурируют со стартапами, которые предлагают более дешёвые технологии и способны быстрее наращивать объёмы производства оружия.

Появление более дешёвого перехватчика может сделать эксплуатацию систем Patriot экономически выгоднее для стран, использующих эти комплексы. Это особенно актуально на фоне роста числа массированных атак беспилотниками и ракетами, когда затраты на перехват воздушных целей становятся одним из ключевых факторов эффективности противовоздушной обороны, отмечают журналисты.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время ведется работа над получением Украиной лицензий на производство ракет для Patriot.

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