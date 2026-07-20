Информация о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в понедельник, 20 июля.

Информация об увольнении Сырского не соответствует действительности

— Генерал Александр Сырский продолжает исполнять свои обязанности на должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, — говорится в сообщении.

Информация о якобы увольнении Сырского появилась в некоторых СМИ и Telegram-каналах, уточнили в Генштабе.

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В сообщении отмечается, что начальник Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Андрей Гнатов также продолжает выполнять свои функциональные обязанности.

— Увольнение с этих должностей происходит на основании указа президента Украины, — отмечается в сообщении.

Советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию о том, что во время заседания Ставки якобы будет рассматриваться вопрос назначения нового главнокомандующего.

— …Появились сообщения, что якобы на Ставке сегодня будет обсуждаться вопрос о новом главнокомандующем. Это некорректно. Ставка вообще не для этого, а для того, чтобы обсудить запросы от командиров корпусов по поставкам и некоторые организационные решения меньшего порядка, — отметил он.

Литвин добавил, что сегодня не стоит ожидать кадровых изменений в армии.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Владимир Зеленский якобы рассматривает возможность увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Как отмечают собеседники издания, такое кадровое решение возможно только при условии, что будет найден кандидат, способный обеспечить непрерывность управления войсками и сохранение обороны на фронте.

Источник : Укринформ

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