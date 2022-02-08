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Украина получила полевой госпиталь от Германии и Эстонии

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина получила полевой госпиталь от Германии и Эстонии

Украина получила от Эстонии в софинансировании с Германией мобильный полевой госпиталь Role 2. 

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, после церемонии подписания документа о дарении украинской делегации торжественно отдали символический ключ от госпиталя.

– Мы высоко ценим ту помощь, которую нам оказывает Германия и Эстония в лечении наших раненых и в сфере военной медицины. Вместе с тем мы хотели бы, чтобы раненых было меньше, а потому надеемся, что вместе с этой помощью будут разблокированы закупки оружия для Украины в Агентстве НАТО по поддержке и поставке, – сказала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Мобильный полевой госпиталь Role 2 произвела Эстония в софинансировании с Германией. Он предназначен для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях и должен обеспечивать предоставление медицинской помощи на уровне бригады. 

Все модули разворачиваются и сворачиваются за 20 минут. Их можно использовать как по одному, так и вместе – для того чтобы оборудовать полевой госпиталь.

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Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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