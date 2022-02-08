Україна отримала польовий шпиталь від Німеччини та Естонії

Україна отримала від Естонії у співфінансуванні із Німеччиною мобільний польовий шпиталь Role 2.

Як повідомляє пресслужба Міноборони України, після церемонії підписання документа про дарування українській делегації урочисто віддали символічний ключ від шпиталю.

– Ми високо цінуємо ту допомогу, яку нам надають Німеччина та Естонія у лікуванні наших поранених та у сфері військової медицини. Водночас ми хотіли б, щоб поранених було менше, а тому сподіваємось, що разом із цією допомогою буде розблоковано закупівлю зброї для України в Агентстві НАТО з підтримки та постачання, – сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Мобільний польовий шпиталь Role 2 виробила Естонія у співфінансуванні з Німеччиною. Він призначений для прискореного розгортання та використання у польових умовах та повинен забезпечувати надання медичної допомоги на рівні бригади.

Усі модулі розгортаються та згортаються за 20 хвилин. Їх можна використовувати як по одному, так і разом – для того щоб обладнати польовий шпиталь.