В среду, 9 февраля, на временно оккупированном Крымском полуострове прошли очередные обыски и задержания крымских татар.

Омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что утром сотрудники ФСБ соседней России, не объясняя причин, задержали четырех граждан Украины, которые проживают в Белогорском, Бахчисарайском и Симферопольском районах Крымского полуострова и Балаклавского района Севастополя.

– Очередной произвол по отношению к крымским татарам во временно оккупированном Крыму! Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 апреля крымским татарам Марлену Мустафаеву и Аметхану Абдулвапову, а Ленинский районный суд Севастополя взял под стражу до 6 апреля Эрнеста Сернаста, – отметила она.

Омбудсмен рассказала, что накануне задержания в домах крымских татар провели обыски, которые она оценивает как незаконные.

– Они осуществлялись сотрудниками ФСБ без допуска адвокатов и вручения соответствующих процессуальных документов на крымскотатарском языке, родном для задержанных, что является нарушением 6 статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, – пояснила Денисова.

Украинский омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать и решительно осудить противоправные действия РФ, а также – усилить давление на Кремль для того, чтобы пресечь нарушения прав человека во временно оккупированных АРК и Севастополе.

Фото обысков и задержаний крымских татар опубликовали активисты Крымской солидарности.

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Источник: Людмила Денисова