У середу, 9 лютого, на тимчасово окупованому Кримському півострові відбулися чергові обшуки та затримання кримських татар.

Омбудсмен Людмила Денісова розповіла, що вранці співробітники ФСБ сусідньої Росії, не пояснюючи причин, затримали чотирьох громадян України, які проживають у Білогірському, Бахчисарайському та Сімферопольському районах Кримського півострова та Балаклавського району Севастополя.

– Чергове свавілля щодо кримських татар у тимчасово окупованому Криму! Підконтрольний РФ Київський районний суд Сімферополя обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 7 квітня кримським татарам Марлену Мустафаєву та Аметхану Абдулвапову, а Ленінський районний суд Севастополя взяв під варту до 6 квітня Ернеста Сернаста, – зазначила вона.

Омбудсмен розповіла, що напередодні затримання у будинках кримських татар провели обшуки, які вона оцінює як незаконні.

– Вони здійснювалися співробітниками ФСБ без допуску адвокатів та вручення відповідних процесуальних документів кримськотатарською мовою, рідною для затриманих, що є порушенням 6 статті Конвенції про захист прав людини та основних свобод, – пояснила Денисова.

Український омбудсмен закликала міжнародне співтовариство відреагувати та рішуче засудити протиправні дії РФ, а також – посилити тиск на Кремль для того, щоб припинити порушення прав людини у тимчасово окупованих АРК та Севастополі.

Фото обшуків та затримань у кримських татар опублікували активісти Кримської солідарності.

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Джерело: Людмила Денісова