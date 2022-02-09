В 2022 году военно-морские силы Украины могут получить от США более десяти патрульных катеров типа Mark VI. Как ожидается, поставки будут проводить этапами.

– В этом году украинский военный флот должен пополниться первыми образцами боевых катеров американского производства Mark VI, – рассказали в ВМС Украины.

Уточняется, что некоторые детали контракта на поставку катеров держат в тайне в целях безопасности.

При этом сообщается, что количество Mark VI составляет более десяти.

Ранее поставку этих катеров анонсировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Однако она говорила, что их число составит больше трех.

Отметим, что Mark VI – это боевые патрульные катера, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий и защиты портов.

Они вооружены 30-мм автоматической пушкой и могут нести на своем борту ракетное оружие.