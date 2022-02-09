США можуть передати Україні більше десяти патрульних катерів типу Mark VI

У 2022 році військово-морські сили України можуть отримати від США більше десяти патрульних катерів типу Mark VI. Як очікується, постачання проводитимуть етапами.

– Цього року український військовий флот має поповнитись першими зразками бойових катерів американського виробництва Mark VI, – розповіли у ВМС України.

Уточнюється, що деякі деталі контракту на постачання катерів тримають у таємниці з метою безпеки.

При цьому повідомляється, що кількість Mark VI становить понад десять.

Раніше постачання цих катерів анонсувала посол України в США Оксана Маркарова. Проте вона говорила, що їх буде більше трьох.

Зазначимо, що Mark VI – це бойові патрульні катери, призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портів.

Вони озброєні 30-мм автоматичною гарматою та можуть нести на своєму борту ракетну зброю.