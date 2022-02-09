Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

США можуть передати Україні більше десяти патрульних катерів типу Mark VI

Анастасія Гевко редакторка стрічки
США можуть передати Україні більше десяти патрульних катерів типу Mark VI

У 2022 році військово-морські сили України можуть отримати від США більше десяти патрульних катерів типу Mark VI. Як очікується, постачання проводитимуть етапами.

– Цього року український військовий флот має поповнитись першими зразками бойових катерів американського виробництва Mark VI, – розповіли у ВМС України.

Уточнюється, що деякі деталі контракту на постачання катерів тримають у таємниці з метою безпеки.

При цьому повідомляється, що кількість Mark VI становить понад десять.

Раніше постачання цих катерів анонсувала посол України в США Оксана Маркарова. Проте вона говорила, що їх буде більше трьох.

Зазначимо, що Mark VI – це бойові патрульні катери, призначені для патрулювання прибережних морських територій та захисту портів.

Вони озброєні 30-мм автоматичною гарматою та можуть нести на своєму борту ракетну зброю.

Читайте
Ювілейна 10-та "пташка" з військовою допомогою від США: Резніков опублікував фото

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка