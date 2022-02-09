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Юбилейная 10-я “птица” с военной помощью от США: Резников опубликовал фото

Анастасия Гевко редактор ленты
Юбилейная 10-я “птица” с военной помощью от США: Резников опубликовал фото

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киев прибыл десятый самолет с военной помощью от США. Об этом министр написал в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

– Сегодня “День открытых дверей” в аэропорту Борисполь! Сразу после 9-й птицы из Соединенных Штатов летела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов, – говорится в заявлении Резникова.

Напомним, вечером 9 февраля стало известно, что в аэропорт Борисполь прибыло два самолета с военной помощью для ВСУ от США. Уточнялось, что эти самолеты с боеприпасами являются частью готовой к использованию помощи на сумму $200 млн, утвержденной в январе.

Также 9 февраля в Украине встретили военную помощь от Британии – она прислала бронежилеты и каски.

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