Юбилейная 10-я “птица” с военной помощью от США: Резников опубликовал фото

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киев прибыл десятый самолет с военной помощью от США. Об этом министр написал в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

Today is an «open day» at Boryspil airport! ???? Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! ???????????????????? @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022