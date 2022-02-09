Юбилейная 10-я “птица” с военной помощью от США: Резников опубликовал фото

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киев прибыл десятый самолет с военной помощью от США. Об этом министр написал в сообщении, опубликованном на его странице в Twitter.

– Сегодня “День открытых дверей” в аэропорту Борисполь! Сразу после 9-й птицы из Соединенных Штатов летела 10-я птица. Более 80 тонн боеприпасов, – говорится в заявлении Резникова.

Today is an «open day» at Boryspil airport! ???? Right behind after the 9th bird from the United States, the 10th bird flew. More than 80 tons of ammo for the @ArmedForcesUkr yet! ???????????????????? @SecDef @DeptofDefense @USEmbassyKyiv @UKRintheUSA pic.twitter.com/eUK9OQk22i — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 9, 2022

Напомним, вечером 9 февраля стало известно, что в аэропорт Борисполь прибыло два самолета с военной помощью для ВСУ от США. Уточнялось, что эти самолеты с боеприпасами являются частью готовой к использованию помощи на сумму $200 млн, утвержденной в январе.

Также 9 февраля в Украине встретили военную помощь от Британии – она прислала бронежилеты и каски.