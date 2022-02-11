РФ може розпочати вторгнення в Україну під час Олімпіади – Білий дім

Вашингтон не вважає, що президент РФ Володимир Путін ухвалив остаточне рішення знову напасти на Україну. Про це заявив радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван.

Він уточнив, що матеріал телекомпанії PBS про те, що Путін вже ухвалив рішення про нове вторгнення в Україну вже наступного тижня, не відображає дані адміністрації США.

– Ми не говоримо про те, що рішення ухвалено, що Володимир Путін ухвалив остаточне рішення, – заявив Салліван.

Проте, за його словами, зараз – так зване тимчасове вікно, коли РФ може розпочати вторгнення фактично будь-якої миті, як тільки Путін вирішить, що це потрібно зробити.

– Я не можу коментувати деталі нашої розвідувальної інформації, але хочу сказати ясно, що це може розпочатися під час Олімпіади – незважаючи на попередні припущення щодо того, що це станеться після неї, – сказав він.

Салліван уточнив, що нове вторгнення РФ можливе вже наступного тижня – до 20 лютого, до завершення Олімпійських ігор у Пекіні.

За його інформацією, Кремль почне напад, найімовірніше, з повітряної атаки.

Раніше журналісти з посиланням на представників американської адміністрації заявили, що очікують на початок вторгнення вже наступного тижня. Вони писали, що напад почнеться з двох днів повітряних бомбардувань і радіоелектронної боротьби, після чого настане вторгнення з метою можливої ​​зміни режиму.