Пакет санкций США и ЕС может нанести РФ непоправимый ущерб – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пакет санкций США и ЕС, подготовленный ими на случай нового нападения Кремля на Украину, может нанести России непоправимый ущерб.

– Украина находится в сильнейшей с 2014 года экономической, дипломатической, военной позиции и готова к любым сценариям, а благодаря работе дипломатов подготовлен болезненный пакет санкций ЕС и США, фактор сдерживания России от дальнейшей агрессии, – подчеркнул министр 12 февраля.

Он уточнил, что партнеры в США и Европейском союзе уже завершили формирование санкционного пакета, а также заверил, что подготовленные ограничения будут “очень болезненными и нанесут экономике РФ непоправимый ущерб”.

– Украина готова к любому сценарию развития событий. Это не преувеличение. Это вывод, который я могу сделать на основе полноты данных, которые есть в моем распоряжении, – утверждает глава МИД.

Он также сообщил, что на следующей неделе интенсивные визиты иностранных топ-чиновников и мировых лидеров в Украину продолжатся.

– Прибудет Канцлер Германии, министры иностранных дел. Телефонные разговоры проходят каждый день, – сказал Кулеба.

Министр рассказал, что за вечер 11 февраля он провел три телефонных разговора – с главами американской, немецкой и европейской дипломатий, а 12 февраля поговорил с главой МИД Молдовы – в том числе, о ситуации в оккупированном РФ Приднестровском регионе этой страны. Еще сегодня должны пройти переговоры с главой МИД Турции.