Пакет санкцій США та ЄС може завдати РФ непоправної шкоди – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що пакет санкцій США та ЄС, підготовлений ними на випадок нового нападу Кремля на Україну, може завдати Росії непоправної шкоди.

– Україна перебуває у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлено болючий пакет санкцій ЄС та США, фактор стримування Росії від подальшої агресії, – наголосив міністр 12 лютого.

Він уточнив, що партнери в США та Європейському союзі вже завершили формування санкційного пакету, а також запевнив, що підготовлені обмеження будуть “дуже болючими і завдадуть економіці РФ непоправних збитків”.

– Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти даних, які є у моєму розпорядженні, – стверджує глава МЗС.

Він також повідомив, що наступного тижня продовжаться інтенсивні візити іноземних топ-чиновників та світових лідерів до України.

– Прибуде Канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня, – сказав Кулеба.

Міністр розповів, що за вечір 11 лютого він провів три телефонні розмови – з головами американської, німецької та європейської дипломатій, а 12 лютого поговорив із головою МЗС Молдови – зокрема, про ситуацію в окупованому РФ Придністровському регіоні цієї країни. Ще сьогодні мають відбутися переговори з головою МЗС Туреччини.

– У щоденному графіку президента України також домінує міжнародна та тематика безпеки, він проводить інтенсивні телефонні розмови з міжнародними партнерами, – сказав Дмитро Кулеба.