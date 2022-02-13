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Пакет санкцій США та ЄС може завдати РФ непоправної шкоди – Кулеба

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба стверджує, що пакет санкцій США та ЄС, підготовлений ними на випадок нового нападу Кремля на Україну, може завдати Росії непоправної шкоди.

– Україна перебуває у найсильнішій з 2014 року економічній, дипломатичній, військовій позиції та готова до будь-яких сценаріїв, а завдяки роботі дипломатів підготовлено болючий пакет санкцій ЄС та США, фактор стримування Росії від подальшої агресії, – наголосив міністр 12 лютого.

Він уточнив, що партнери в США та Європейському союзі вже завершили формування санкційного пакету, а також запевнив, що підготовлені обмеження будуть “дуже болючими і завдадуть економіці РФ непоправних збитків”.

– Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Не перебільшення. Це висновок, який я можу зробити на основі повноти даних, які є у моєму розпорядженні, – стверджує глава МЗС.

Він також повідомив, що наступного тижня продовжаться інтенсивні візити іноземних топ-чиновників та світових лідерів до України.

– Прибуде Канцлер Німеччини, міністри закордонних справ. Телефонні розмови відбуваються щодня, – сказав Кулеба.

Міністр розповів, що за вечір 11 лютого він провів три телефонні розмови – з головами американської, німецької та європейської дипломатій, а 12 лютого поговорив із головою МЗС Молдови – зокрема, про ситуацію в окупованому РФ Придністровському регіоні цієї країни. Ще сьогодні мають відбутися переговори з головою МЗС Туреччини.

– У щоденному графіку президента України також домінує міжнародна та тематика безпеки, він проводить інтенсивні телефонні розмови з міжнародними партнерами, – сказав Дмитро Кулеба.

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Джерело: МЗС

Фото: УНІАН

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