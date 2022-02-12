В ЕС выпустили декларацию, в которой объяснились за вывоз своих дипломатов

Европейский союз выпустил декларацию, в которой объяснился по поводу вывоза своих дипломатов из Украины.

Там уточнили, что ЕС и его государства-члены координируют свои действия “с учетом текущих угроз Украине”.

– Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать в поддержку граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями. Присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности, – говорится в заявлении.

При этом в ЕС вновь подтвердили свою неизменную поддержку украинской территориальной целостности, а также – суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации.

– Мы напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и большие ответные меры, – говорится в заявлении.

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Источник: ЕС