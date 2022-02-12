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У ЄС випустили декларацію з поясненнями щодо вивезення своїх дипломатів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У ЄС випустили декларацію з поясненнями щодо вивезення своїх дипломатів

Європейський союз випустив декларацію з поясненнями щодо вивезення своїх дипломатів з України.

Там уточнили, що ЄС та його держави-члени координують свої дії “з урахуванням поточних загроз Україні”.

– Наші дипломатичні представництва не закриваються. Вони залишаються у Києві та продовжують працювати на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою. Присутність персоналу та рекомендації щодо поїздок для громадян ЄС коригуються за необхідності з урахуванням обставин безпеки, – йдеться у заяві.

При цьому в ЄС знову підтвердили свою незмінну підтримку української територіальної цілісності, а також суверенітету України та дипломатичних зусиль щодо деескалації.

– Ми нагадуємо, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та призведе до великих заходів у відповідь, – йдеться у заяві.

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Джерело: ЄС

Фото: Pixabay

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