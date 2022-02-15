Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид применила инструментарий раннего предупреждения конфликтов из-за ситуации вокруг Украины. Это произошло в третий раз в истории.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Вчера мы реализовали еще один важный дипломатический шаг. Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид применила инструментарий по раннему предупреждению конфликтов. Это лишь третий в истории случай практического применения инструментария ОБСЕ, — подчеркнул Кулеба.

По словам министра, в предыдущих двух случаях этот механизм применялся:

• в 2012 году — из-за событий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта;

• в 2018 году — из-за захвата Россией украинских моряков в Керченском проливе.

По словам Кулебы, на практике применение механизма предупреждения конфликтов состоит в том, что Хельга Шмид адресовала главам делегаций государств-участников ОБСЕ специальное письмо. В нем Шмид предупредила о росте напряжения и риске эскалации ситуации вокруг Украины.

– Это шаг для дипломатического предотвращения дальнейшей эскалации. Хельга Шмид… призвала к немедленному, а также полному и эффективному использованию механизма повышения доверия и укрепления безопасности для деэскалации ситуации, а также к воздержанию от действий, которые могут усугубить ситуацию, — отметил Кулеба.

Как известно, на прошлой неделе на фоне концентрации российских войск у границ Украина требовала от РФ объяснений относительно военной деятельности в приграничных районах. На ответ Киев дал Москве 48 часов. Однако Россия объяснений не дала.

Поэтому Украина созвала заседание стран-участниц ОБСЕ для обсуждения перемещения войск РФ. Заседание было назначено на 15 февраля.

Как сообщил Дмитрий Кулеба, если Россия проигнорирует заседание, Украина может инициировать проведение в пятницу, 18 февраля, совместного заседания основных органов ОБСЕ: постоянного совета и форума сотрудничества в сфере безопасности.