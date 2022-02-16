В среду, 16 февраля, лидеры Европейского парламента одобрили заявление в поддержку Украины, осудив при этом военную агрессию со стороны России.

В Европарламенте потребовали от Кремля вывода войск РФ в полном объеме.

– Наращивание военной мощи на границе с Украиной, в Беларуси, в незаконно аннексированном Крыму, в Черном море, а также в непризнанных сепаратистских образованиях Донецка и Луганска является прямой угрозой безопасности Украины. Угроза применения силы противоречит Уставу ООН и основополагающим принципам международного права, – говорится в тексте заявления.

Лидеры указали, что они непоколебимо поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

– Мы поддерживаем дипломатические усилия европейских лидеров по разрядке напряженности и призываем Россию внести свой вклад в немедленную деэскалацию. Мы в равной степени полны решимости поддержать решительный ответ, если Россия продолжит не соблюдать свои международные обязательства и нападет на Украину, – говорится в сообщении.

Европарламент обратился к Совету Европейского Союза с призывом оставаться готовыми к скорейшему принятию жестких экономических и финансовых санкций против Российской Федерации в тесном сотрудничестве с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками.

– Такие санкции должны включать в себя исключение России из системы SWIFT, индивидуальные санкции в отношении лиц, близких к президенту России и их семей, влекущие за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС и запреты на поездки. Мы повторяем наш призыв к немедленной остановке проекта Северный поток-2, если Россия начнет атаку на Украину, – сказано в заявлении.

Лидеры приветствовали то, что некоторые страны усилили военную поддержку Украины и предоставили оборонительное оружие в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая разрешает индивидуальную и коллективную самооборону.

– Только украинцы могут решить, по какому пути их страна пойдет в будущее. Мы будем поддерживать их демократические права, основные свободы и права человека, а также выбор страны в пользу европейского будущего в условиях свободы, демократии, мира и безопасности, – резюмировали в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это заявление, поблагодарил за “сильные сигналы”.

– Поддержка европейских стремлений и практическая помощь делают Украину сильнее на фоне угроз безопасности. Спасибо ЕС за единство с Украиной! – написал он у себя в Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к благодарности президента и отметил важность таких заявлений для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Он выразил надежду, что это повлияет на РФ, чтобы она деэскалирвоала созданный ею кризис безопасности.