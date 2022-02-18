Данилов ответил на заявления Блинкена: мы не видим готовности РФ к полномасштабной атаке

Украина не видит намерений России осуществить новое вторжение на украинские территории в ближайшие дни.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире программы Право на власть.

— Начиная с 30 октября 2021 года мы получаем данные от разведсообщества о тех процессах, которые есть сегодня. Я не могу подтвердить, что все у нас совпадает на 100% с нашими партнерами. Однако большинство информации подтверждалось, мы делали соответствующие шаги и не сидели сложа руки, – сказал он.

Алексей Данилов отдельно прокомментировал заявления Государственного департамента США, что в ближайшие дни президент РФ планирует совершить новую, полномасштабную атаку на Украину.

— Если говорить о полномасштабной операции по нашей стране – мы такого не видим. Что мы сегодня видим? Мы видим провокации со стороны Российской Федерации, которые они совершали постоянно, но сегодня это была дерзкая и массированная провокация, – рассказал Алексей Данилов.

Он напомнил, что сегодня была массированная провокация со стороны России, когда боевики на Донбассе обстреляли детский сад и другие объекты инфраструктуры в районе Станицы Луганской.

— Какая у них цель? Чтобы мы начали отвечать военным путем. Чтобы нас потом обвинить в том, что мы имеем причастность — что они бы хотели, чтобы развернулось на нашей территории. Мы должны быть сдержанными и не вестись на провокации, — сказал секретарь СНБО.

До этого президент США Джо Байден дал оценку ситуации на украинско-российской границе, заявив, что риск полномасштабного наступления России остается на высоком уровне.

Источник: Право на власть

Фото: СНБО