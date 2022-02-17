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Факты / Мир

Минобороны Британии опубликовало карту направлений возможного нападения РФ на Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Минобороны Британии опубликовало карту направлений возможного нападения РФ на Украину

Министерство обороны Британии распространило карту, на которой указало возможные маршруты армии РФ на случай, если она решит повторно вторгнуться в Украину.

– По обновленным данным разведки, Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения, – говорится в описании к видео.

Минобороны Британии добавило, что президент РФ Владимир Путин все еще может предотвратить конфликт и “сохранить мир”, не упоминая при этом временную оккупацию Крымского полуострова и продолжающиеся военные действия в ОРДЛО.

Официальной реакции украинского министерства обороны на данную информацию пока нет. Факты ICTV направили запрос министру Алексею Резникову с просьбой прокомментировать данные британской разведки. В случае получения ответа мы опубликуем его в этом или отдельном материале на нашем сайте.

Напомним, 17 февраля на фоне российской эскалации на Донбассе США и Британия повторили свои предупреждения о том, что высокая вероятность нового вторжения России в Украину в ближайшие дни сохранится.

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