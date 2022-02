Минобороны Британии опубликовало карту направлений возможного нападения РФ на Украину

Министерство обороны Британии распространило карту, на которой указало возможные маршруты армии РФ на случай, если она решит повторно вторгнуться в Украину.

Минобороны Британии добавило, что президент РФ Владимир Путин все еще может предотвратить конфликт и “сохранить мир”, не упоминая при этом временную оккупацию Крымского полуострова и продолжающиеся военные действия в ОРДЛО.

INTELLIGENCE UPDATE: We have seen no evidence that Russian forces are withdrawing from Ukrainian border regions.

Russia retains a significant military presence that can conduct an invasion without further warning. pic.twitter.com/qTYrItLxCf

— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 17, 2022